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Kamuda genel grev var! Çalışanlar ne istiyor? (Video Haber)

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Kamuda genel grev var! Çalışanlar ne istiyor?
Kamuda genel grev var! Çalışanlar ne istiyor? (Video Haber)

Kamuda örgütlü 3 sendika hükümetin ekonomi politikalarını ve zamları protesto etmek amacıyla yarın ülke genelinde tam gün grev yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) örgütlü olduğu kurumlardaki çalışanlar yarın iş bırakarak elektrik ve akaryakıt zammını protesto edecek.

Bu çerçevede Sendika üyeleri kendi Sendika merkezlerinde toplanıp; saat 10:00’da kortej şeklinde hareket ederek Başbakanlık önüne yürüyecek.

Burada üyelere sesleniş ve basın açıklaması yapılacak. Sendikalar, sadece üyelerine değil halka da Başbakanlık önünde toplanma çağrısında bulundu.

Bu arada Devlet hastaneleri acil servisleri, 112 ve yoğun bakım gibi servisler grevin dışında tutulacak.

 

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