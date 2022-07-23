Kamuda kesinti… Erdoğan Sorakın: “Gerekçe, süre, maliyet ve maksat belirsiz”

Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 15 bin TL üzeri maaş alan tüm kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti yapılacağı yönünde Başbakanın açıklamasına dönük bir dizi soru yöneltti ve bu konuda hukuk dahil her yola başvurabilecekleri

Kamuda yargıdan döneceğine kesin gözüyle bakılan kesintiler hakkında tepkiler devam ediyor...

15 bin TL üzeri maaş alan tüm kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti yapılacağı açıklandı.

Başbakan Ünal Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını belirterek, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.

"KESİNTİ NEREDE KULLANILACAKMIŞ?"

Gelişme hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, söz konusu kesinti ile ilgili hiçbir “bilgi” içeriği olmadığını, geçici olduğunun söylendiği ancak “süresinin belirli olmadığını”, kesintinin “gerekçelerinin” anlatılmadığını, kesintinin “nerede kullanılacağının” bilinmediğini, “maliyetinin” de bilinmediğini, kesintiler ile devletin bütçesinde ne gibi bir rahatlama olacağının da meçhul olduğunu, tüm bunlara ek olarak da “sene sonuna kadar söz konusu kesintilerin iade edileceğine dair bir bilgi” olduğunu kaydetti.

Sorakın uygulamayı doğru bulmadıklarını da belirtti.

“Yüzde 20 kesintinin gerekçeleri bilinmesi gerekiyor bu bilinmiyor?” diye soran Erdoğan Sorakın, hükümeti istifaya davet etti.

“DEVLET ÇALIŞANINI ÖDEYEMEYECEK DURUMA GELMİŞSE…”

Sorakın, devlet çalışanını ödeyemeyecek duruma gelmişse eğer, bunu sorgulaması gerektiğini de ifade ederek “Kesintinin gerekçe, içerik ve kesintilerin nereye harcanacağı konusunda kamunun bilgiye ihtiyacı var” dedi.

Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın “Eğer devlet mali yönden bu kadar zor durumdaysa; son bir ayda ihalesiz akaryakıt için ödenen 80 milyonluk bir savurganlık yapıldı. Devlet savurgan politikalar izlerken alım gücü düşmüş olan çalışanlardan kesintiye gitmeye çalışıyor. Pek çok çelişki var, gayri meşru hükümetin derhal istifa etmelidir…” diye konuştu.

"UYGULAMAYI DOĞRU BULMUYORUZ; YARGIYA DA GİDEBİLİRİZ"

Sorakın, konu hakkında sözlerini "Uygulamayı doğru bulmuyoruz. Parti organlarında gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra bunun iptal edilmesi için hukuk dahil her yola başvurabiliriz" diyerek tamamladı.

Kaynak : Kıbrıs postası