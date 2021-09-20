Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar uyarınca Kamuda kış mesaisi bugün başladı.

Kış mesaisinde, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 – 12.30 ve 13.00 -16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesai yapılacak.

Bunun dışında, elzem servislerde vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Kış mesaisi 8 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek.