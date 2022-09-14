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Kamu’da kış mesaisi Pazartesi başlıyor

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Kamu kurumlarında kış mesaisi 19 Eylül Pazartesi başlıyor.
Kamu’da kış mesaisi Pazartesi başlıyor

Kamu’da kış mesaisinin 19 Eylül Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.

Buna göre pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00- 12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 arasında mesai yapılacak.

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