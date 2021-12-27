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Kamuda maaş tarihleri açıklandı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz yarın emeklilerin, Perşembe günü de kamu maaşlarının ödeneceğini açıkladı. 
Kamuda maaş tarihleri açıklandı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yarın emeklilerin, Perşembe günü de kamu maaşlarının ödeneceğini açıkladı. 

Oğuz, 13 Maaşların da 3 Ocak 2022 Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı.

Ayrıca bugün Temmuz ayına ilişkin ek mesailer ödeniyor

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