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Kamuda maaşlar 30'unda değil 29'unda ödeniyor...

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Maaşlar 30'unda değil 29'unda ödeniyor...
Kamuda maaşlar 30'unda değil 29'unda ödeniyor...

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun ekonomi ve mali konulara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Mali açıdan gelir getirici tedbirlerin yanı sıra 1 Mayıs’ta iş yerlerinin kapalı olması için alınan tedbirlerin de değerlendirildiğini açıklayan Serdar Denktaş, kamudan maaş çekenlere ise erken ödeme müjdesi verdi.

Serdar Denktaş, 1 Mayıs’ta marketlerin kapalı olacağını dikkate alarak insanların alışverişlerini rahat yapabilmesi için maaşların 29 Nisan Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı

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