  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Kamuda normal çalışma sistemine dönülüyor

» »
Kamuda normal çalışma sistemine dönülüyor
Kamuda normal çalışma sistemine dönülüyor

Ülkede korona virüsü salgınıyla ilgili alınan tedbir ve önlemler kapsamında, elzem görev yerine getiren kamu kuruluşları dışında, yaklaşık 2 aydır kapalı olan kamuda normal çalışma sistemi yarın yeniden başlıyor.
Kamuda yaz mesaisi dönemi saatleri geçerli olacak. Buna göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında hizmet verilecek.

Bu süreçte risk grubundaki çalışanlara göreve gitme konusunda gösterilecek esneklikte ita amirleri yetkili olacak.
Bire bir eğitimi kapsayan özel eğitim dersleri de yarın başlayacak, ancak kreşler 1 Haziran itibarıyla açılacak.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs’ta aldığı kararlar çerçevesinde 20 Mayıs itibarıyla berber ve kuaförler salonlarının yanı sıra güzellik salonları da hizmete girecek.
20 Mayıs’tan itibaren ayrıca restoran, kafe ve büfeler de açılacak.
Şu anda 22.00’de başlayan gece sokağa çıkma yasağı ise 20 Mayıs’tan itibaren gece yarısı 00.00’da başlayacak ve sabah 06.00’da sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da ve Karpaz'da arazi yangınları çıktı17 Mayıs 2020 Pazar 10:19
  • Kanunsuz balık avlama,5 kişiye tutuklama17 Mayıs 2020 Pazar 10:16
  • Müstahdem tarafından hırsızlık17 Mayıs 2020 Pazar 10:15
  • 12 kişi gece sokağa çıkma yasağını dinlemedi!17 Mayıs 2020 Pazar 10:14
  • DNA Laboratuvarı Sorumlusu Albayrak:Şimdi konuşma zamanı!16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:48
  • 28. Günde KKTC'de Covid-19 vakası yine yok!16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:43
  • Kaybolmuştu, tarlada ölüsü bulundu!16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:47
  • #COVİD-19 KKTC'de Gazetelerin yarısı halen rafta yok!16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:30
  • Pazar yerlerinde alınması gereken önlemler duyuruldu16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:11
  • Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün tedavisi devam ediyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti