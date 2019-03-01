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Kamuda örgütlü 12 sendika Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

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Kamuda örgütlü 12 sendika, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na (kamu reformu) karşı olduklarını vurgulamak ve ortak taleplerini açıklamak üzere bugün Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak
Kamuda örgütlü 12 sendika Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, “Kamuda örgütlü sendikalar olarak önerilerimizi dikkate almadan çalışanların haklarını geriye götürecek ve halkın kamudan alacağı hizmetin kalitesinin düşmesine neden olacak olan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na (Kamu Reformu) karşı olduğumuzu vurgulamak ve sendikalarımızın yasa tasarısı ile ilgili ortak taleplerini açıklamak üzere bugün saat 10:00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağız” dedi.

Ortak açıklama yapacak 12 sendika: “KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, Güç-Sen, Mec-Sen, Memur-Sen, Vergi-Sen, Tel-Sen, Tıp-İş, Hemşire ve Ebeler Sendikası, Hava Kontrolörleri Sendikası, Hazine-Sen.”

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