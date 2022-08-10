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Kamuda örgütlü 3 sendikadan uyarı grevi

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Kamuda örgütlü 3 sendikadan uyarı grevi
Kamuda örgütlü 3 sendikadan uyarı grevi

Kamuda örgütlü 3 sendika Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle yarın bir günlük uyarı grevine gideceklerini duyurdu. Sendikalar, yarın saat 10.30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

3 sendika adına yazılı açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Serdaroğlu, bugün mesai bitimine kadar verilen sürede bakanlık tarafından adım atılmadığı ve personel sıkıntısı giderilmediği için yarın Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde bir günlük uyarı grevi yapacaklarını kaydetti.

Serdaroğlu, sendikalar olarak yarın saat 10.30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

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