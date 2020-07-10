Kamuda Örgütlü 4 Sendika, Pazartesinden itibaren ek çalışmaya katılmama eylemi başlatıyor

Kamuda örgütlü 4 sendika, hükümetin ek çalışma ödemelerine çözüm bulmaması nedeniyle 13 Temmuz Pazartesi’den itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı acil servisler, 112 ve yoğum bakımlar hariç, örgütlü oldukları tüm bakanlıklar ve kurumlarda ek çalışmaya katılmama eylemini başlatacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), KKTC Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) ortak açıklamasında, eylem nedeniyle oluşabilecek aksaklıklardan hükümetin sorumlu olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ocak 2020’den bu yana ek çalışma ödeneklerinin ödenmediği gerekçesiyle 6 Temmuz’da basın yoluyla yaptıkları çağrıya hükümet tarafından herhangi bir cevap ya da davet gelmediğine işaret edilerek, hükümete tanınan sürenin bugün dolduğu belirtildi.