  • BIST 1.409
  • Altın 456,459
  • Dolar 8,1594
  • Euro 9,6837
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Kamuda Örgütlü Sendikalar Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı... “Yoksullaştırmaya Hayır”

» »
Kamuda örgütlü 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Başbakanlık önünde eylem yaptı.
Kamuda Örgütlü Sendikalar Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı... “Yoksullaştırmaya Hayır”

Kamuda örgütlü 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendikalar “Yoksullaştırmaya hayır” diyerek, kamu çalışanlarının yasal haklarını korumaya sonuna kadar devam edeceklerini ve yoksullaştırılmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

1-366.jpg

Eylemi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) yönetim kurulu üyeleri düzeyinde gerçekleştirdi.

Eylemciler Başbakanlık önünde “Hükümet-Emekçi-Sermaye"yi simgeleyen resmin yer aldığı pankart da açtı.

2-188.jpg

BENGİHAN: “KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKÇİLERİN HAKLARINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı konuşmada, “hükümetin adaletsizce, haksızca Meclis açık olduğu bir dönemde yasa gücü kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını protesto etmek için” burada olduklarını söyledi.

Turizm emekçilerini de selamlayan ve destek veren Bengihan, “Verilen mücadele ortaktır, ekmek kavgasıdır” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun liderini küçük düşürücü açıklama yapan kişiyi de eleştiren ve “herkes haddini bilecek” diyen Bengihan, “Bunu yapan kişi de terbiyesizin tekidir” ifadesini kullandı.

Bengihan, hükümetin sermaye ile bir araya gelip emekçinin “suyunu sıktığını, saldırdığını, sömürdüğünü” savunarak, kamu çalışanları ile emekçilerin haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hükümetin yaptıklarıyla kamu ile özel sektör çalışanlarını bir birine düşürmeyi ve sömürmeyi amaçladığını iddia eden Bengihan, sendikalar olarak çalışandan yana olduklarını söyledi.

Hükümetin sermayeye yönelik hiçbir vergi adımı olmadığını ancak makamlara atamaların, makam yenilemelerin, yeni makamlar yaratmaların devam ettiğini kaydeden Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmak istendiğini, ancak buna müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Hayatın ucuzlatılmadığını ancak hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulduğunu ifade eden Bengihan, bu hakkın maaş artışı olmadığına işaret etti.

Sendikaların eyleminin devam edeceğini ifade eden Bengihan, “Kavgamız ekmek, hayatta kalma kavgasıdır, hükümet bu kararı geri alana kadar grev ve eylemlere devam edeceğiz. Yoksullaşmamak için hükümete karşı var gücümüzle durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

3-123.jpg

“TASARRUF YUKARIDAN BAŞLAR, ÇALIŞANDAN DEĞİL”

Bengihan, hükümete, çalışanların hayat pahalılığı ödeneği kesintisine gelene kadar yukarıdan kesinti yapılması gerektiği eleştirisinde bulunarak, “Tasarruf yukardan başlar, çalışandan değil” dedi.

Sermayeden vergi alınmazken çalışandan kesinti yapıldığını ifade eden Bengihan, ülkede devletten zengin insanlar olduğunu ancak yine de çalışanların birbirine düşürülmeye çalışıldığını savundu.

Kamuda çalışanların yasal haklara göre emeğinin karşılığını aldığını vurgulayan Bengihan, özel sektör emekçilerinin ise işvereni tarafından korunması gerektiğini; emekçinin, çalışanın daha fazla tasarruf adı altında yoksullaştırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Yoksullaştırmaya hayır” diyen Bengihan, çalışanların haklarını korumaya devam edeceklerini, bu süreçte iş birliği ve diyaloğa da hazır olduklarını söyledi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak07 Nisan 2021 Çarşamba 11:14
  • Ersin Tatar: “Dr. Fazıl Küçük’e çirkin saldırının hesabı mutlaka sorulacak”07 Nisan 2021 Çarşamba 11:13
  • Bakan Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması07 Nisan 2021 Çarşamba 11:03
  • “12’nci sınıflar için yüz yüze eğitim kararı uygulanamazdı”07 Nisan 2021 Çarşamba 11:02
  • Turizm Emekçileri:“Derdimiz yaşam mücadelesi hükümet sözünü tutsun”07 Nisan 2021 Çarşamba 11:01
  • KTİMB yetkilileri Canaltay'ı ziyaret etti07 Nisan 2021 Çarşamba 10:59
  • Tatar, Dr. Fazıl Küçük'e yönelik saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talimatı verdi07 Nisan 2021 Çarşamba 10:35
  • Hekimler eyleme gidiyor ! Yarından itibaren poliklinik hizmetleri duracak!07 Nisan 2021 Çarşamba 10:14
  • MDP: “Sendika, Âciz Hükûmete Geri Adım Attırdı”07 Nisan 2021 Çarşamba 09:50
  • K.T Emekli Subaylar Derneği, Fazıl Küçük’e Hakaret Eden Orhan Baylan’ı Kınadı07 Nisan 2021 Çarşamba 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti