Kamu'da tasarruf, Sermayeye teşvik!

KKTC dövizin yarattığı ekonomik kriz sonrasında eylemler ile sorun ve sıkıntı yaşadığı bu günlerde Bakanlar Kurulu, almış olduğu bir karar sonrasında,teşvik adı altında Northern Travel şirketine 1 Milyon 416 bin 708.75 Euro teşvik ödenmesi kararı aldı.

KKTC dövizin yarattığı ekonomik kriz sonrasında eylemler ile sorun ve sıkıntı yaşadığı bu günlerde Bakanlar Kurulu, almış olduğu bir karar sonrasında, Bakanlar Kurulu 1)881-2018 sayılı karar sonrasında teşvik adı altında Northern Travel şirketine 1 Milyon 416 bin 708.75 Euro teşvik ödenmesi kararı aldı.

Taner Ulutaş

Bakanlar Kurulu almış olduğu kararda, önergede belirtilenler ışığı altında, Turizm ve çevre Bakanlığının turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı kapsamında Northern Travel’a ödenecek 1.416, 708.75 Euro tutarındaki meblağın Turizm ve Çevre Bakanlığı 2018 Mali yılı bütçesi altında yer alan Turizm geliştirme ve Tanıtma Fonunun 10-01- 04- 7-3-2-05-1-9-02 Turizm acentelerine kaleminden karşılanmasına karar verdi deniyor.

Krizin büyük boyutlarda ekonomiyi sıkıntılara soktuğu bu günlerde, verilen teşvikler sosyal medyada da tepkilere neden olurken, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, komik olanı bu şirketin getirdiği hangi turist esnaftan alış veriş yapıp restorantlarda yemek yedi Ülkeye ekonomisine katkısı ne bunların deniyor.

Bir başka açıklamada, ülke kriz ile boğuşurken arkadaşlar teşvik ile kimlere para vereceği derdine düştü. Ek mesaide yaratılan sorun devam ederken bakanlar kurulu teşvik verme derdinde deniyor.