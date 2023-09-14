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Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor

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Kamu iş yerlerinde 18 Eylül Pazartesiden itibaren tek mesai saatini içeren düzenleme yürürlüğe giriyor.
Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor

Kamu iş yerlerinde 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren yıl boyunca haftada 39 saat olmak üzere tek mesai uygulanmasını içeren değişiklik yasaları yürürlüğe giriyor.

Haftada 39 saatlik tek tip mesai düzenlemesiyle ilgili çalışmanın günü, başlama ve bitiş saatleri ile ara dinlenme saatleri Personel Dairesi’nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından saptanacak.

Başbakanlık ile kamuda yetkili sendikalar, tek tip mesai düzenlemesinde pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılmasında uzlaşılmıştı.

KKTC’de yaz mesaisi süresince haftada 35, kış mesaisi süresince de haftada 40 saat mesai yapılıyordu.

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