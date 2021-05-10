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Kamuda yaz mesaisi başladı

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Kamudaki iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başladı…
Kamuda yaz mesaisi başladı

Kamudaki iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başladı…

 

Elzem hizmetler dışındaki kurumlarda Perşembe dışındaki günlerde 08.00-14.30; Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 arasında mesai yapılacak.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan “kamuda yaz mesai saatlerinin düzenlenmesi” başlıklı Bakanlar Kurulu kararına göre, yaz mesaisi 19 Eylül’e kadar sürecek.

 

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-14.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve yarım saatlik aranın ardından 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

 

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliğinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-14.30; perşembeleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 arasında hizmet verilecek.

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde mesai saatleri pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 07.30-14.00 ve perşembe günleri ise 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 olarak düzenlendi.

 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan kamu görevlileri ile sağlık çalışanları da hafta içi günlerde 07.45 – 14.45 arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.Cumartesi ve pazar günleri ise tatil olacak.

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