  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Kamuda Yaz Mesaisi Başlıyor, saatlere dikkat!

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında yaz mesaisi pazartesi günü başlıyor.
Kamuda Yaz Mesaisi Başlıyor, saatlere dikkat!

Yaz mesaisinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında yaz mesaisi pazartesi günü başlıyor.

Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan imzasıyla yayınlanan genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarında, Bakanlar Kurulu’nun 2 Mayıs 2019 tarih ve ilgili karar gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 – 14.30, Perşembe 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, Cumartesi – Pazar ise tatil şeklinde olacak.

Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtildi. Kaynak:BRTK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Cumhurbaşkanlığı önünde #HerŞeyÇokGüzelOlacak pankartları11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:49
  • Tam bir dram ! Savaştan kaçtılar, Kıbrıs'a geldiler, 2 gün tutukluluk11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:44
  • İmamoğlu Akıncı ile görüşüyor11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:31
  • Jale Dizdarlı hayatını kaybetti11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:26
  • HP GS Senin: Özgürgün ve Çaluda kabinede görev almamalı, HP buna onay vermez!10 Mayıs 2019 Cuma 20:46
  • UBP'de HP'ye tepki .. Özgey: "HP Genel Sekreteri'nin açıklaması kabul edilemez"10 Mayıs 2019 Cuma 20:43
  • Bu hafta yağmur var mı? Meteoroloji Dairesi açıkladı10 Mayıs 2019 Cuma 18:59
  • Akıncı: “Eylemsel bir reaksiyon dışında seçenek bırakmıyorlar”10 Mayıs 2019 Cuma 17:46
  • Besim: Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerine yetebileceklerini çok net gördüm10 Mayıs 2019 Cuma 17:31
  • Belediyeler Birliği: "Anayasal haklarımızın erozyona uğratılmasına sessiz kalmayacağız"10 Mayıs 2019 Cuma 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti