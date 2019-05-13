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Kamuda Yaz mesaisi bugün başladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında Yaz mesaisi bugün başladı.
Kamuda Yaz mesaisi bugün başladı

Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan imzasıyla yayınlanan genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarında, Bakanlar Kurulu’nun 2 Mayıs 2019 tarih ve ilgili karar gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 – 14.30, Perşembe 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, Cumartesi – Pazar ise tatil şeklinde olacak. Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtild

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