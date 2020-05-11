  • BIST 97.845
  • Altın 388,445
  • Dolar 7,0789
  • Euro 7,6714
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Kamuda yaz mesaisi bugün başlıyor

» »
Kamuda yaz mesaisi bugün başlıyor
Kamuda yaz mesaisi bugün başlıyor

Kamuda yaz mesaisi bugün başlıyor..

Yaz mesaisi boyunca günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00-14.30; Perşembe 08.00- 12.30 ve 13.00- 17.30 saatleri arasında olacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla GazimağusaBaşkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği’nde ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00-14.30; Perşembe 08.00-12.00 ve 12.30-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde ise çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30-14.00; Perşembe 07.30- 12.00 ve 12.30-17.00 saatleri arasında olacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri Pazartesi-Cuma 07.45-14.45; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları ise Pazartesi-Cuma 07.45-14.45 saatleri arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:00
  • Av. Ayşe Öztabay dETAY okuyucuları için yazdı: Pandemi ve ev içi şiddet!10 Mayıs 2020 Pazar 21:50
  • Restoranlarda “Paket servis ve yerinde teslim” başlıyor10 Mayıs 2020 Pazar 21:33
  • Tatar:Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır10 Mayıs 2020 Pazar 21:33
  • Tatar: “Otellerin paket servis yapması söz konusu değil”10 Mayıs 2020 Pazar 20:31
  • 41 bin kişiye 61 milyon tl ödendi10 Mayıs 2020 Pazar 19:18
  • KKTC'de bugün “Toplam 980 test yapıldı, pozitif vaka yok"10 Mayıs 2020 Pazar 19:11
  • Dikkat! Maaş desteğini sorgulamak isterken dolandırılabilirsiniz10 Mayıs 2020 Pazar 17:59
  • Anneler Derneği, annelerin gününü kutladı.10 Mayıs 2020 Pazar 17:47
  • Kanatlı sordu :Özersay’ın hükümeti bozduğu o dosyada ne vardı?10 Mayıs 2020 Pazar 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti