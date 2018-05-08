Kamuda yaz mesaisi Pazartesi başlıyor

Buna göre kamu kurumları pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 07.30-14.00, perşembe günü ise 07.30-12.30/ 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bakanlar Kurulu’nun onayıyla Personel Dairesi tarafından yayımlanan genelgeye göre, bu mesai saatleri, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda uygulanacak. Yaz mesaisi 16 Eylül’e kadar sürecek.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla GazimağusaBaşkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30-14.00; Perşembe günü ise 07.30-12.00 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve daireye bağlı Şehit Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’ndeyaz mesaisinde perşembe günleri 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet sunulacak. Hafta içi diğer günlerde ise 07.30-14.00 arası mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarının yaz mesaisi ise 08.00-15.00 olacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.