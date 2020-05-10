  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Kamuda yaz mesaisi pazartesi başlıyor!

» »
Kamuda yaz mesaisi pazartesi başlıyor!
Kamuda yaz mesaisi pazartesi başlıyor!

Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor. Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayıs’taki toplantısında onayladığı karar uyarınca, yaz mesaisi 21 Eylül’e kadar sürecek.

Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde KKTC’de halen kamu iş yerleri acil ihtiyaçlar çerçevesinde hizmet veriyor.

Yaz mesaisi boyunca günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00-14.30; Perşembe 08.00- 12.30 ve 13.00- 17.30 saatleri arasında olacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Mağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00-14.30; Perşembe 08.00-12.00 ve 12.30-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde ise şu saatler uygulanacak:

"Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30-14.00; Perşembe 07.30- 12.00 ve 12.30-17.00. Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine çiftliklerde görev yapan personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında, haftada 35 saati aşmamak ve haftada iki gün (2) izinli olacak şekilde çalıştırılabilir"

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri Pazartesi-Cuma 07.45-14.45; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları ise Pazartesi-Cuma 07.45-14.45 saatleri arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün sokağa çıkma yasağı var! Anneler Günü’nde evdeyiz10 Mayıs 2020 Pazar 10:49
  • 892 kamera sadece görüntülemeyecek, araçları da denetleyecek!10 Mayıs 2020 Pazar 10:45
  • Son 24 saatte 2000'e yakın test , pozitif vaka yok!09 Mayıs 2020 Cumartesi 22:03
  • İki farklı yerde yangın çıktı!09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:42
  • Okullar hiç açılmasa bile bütünleme sınavları yapılacak09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:39
  • Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nden hükümete eleştiri09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:32
  • Liderlere çağrı09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:30
  • Böyle anne olmaz! Mağusa'da çocuklarının bacaklarına sıcak bıçak değdiren anne tutuklandı!09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:58
  • YKP Genel sekreteri Murat Kanatlı: Kumarhane patronu hegemonyası basın yayın özgürlüğünü tehdit ediyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:18
  • K.T. Belediyeler Birliği:Anneler Günü, bu yıl ne yazık ki küresel salgın koronavirüsün gölgesinde geçiyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti