  • BIST 101.852
  • Altın 182,930
  • Dolar 4,2953
  • Euro 5,1310
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor

» »
Kamu kurumlarında haftalık 35 saat esasına dayalı yaz mesaisi yarın başlıyor. 
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor

Buna göre kamu kurumları pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.30/ 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bakanlar Kurulu’nun onayıyla Personel Dairesi tarafından yayımlanan genelgeye göre, bu mesai saatleri, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda uygulanacak.

Yaz mesaisi 16 Eylül’e kadar sürecek. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.00 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve daireye bağlı Şehit Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde yaz mesaisinde perşembe günleri 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet sunulacak. Hafta içi diğer günlerde ise 07.30-14.00 arası mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarının yaz mesaisi ise 08.00-15.00 olacak.
Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ın Lider Haber Portalı13 Mayıs 2018 Pazar 11:34
  • Girne'de kayıp şahıs13 Mayıs 2018 Pazar 10:12
  • Gazimağusa'da 25 yaşında hayatına son verdi13 Mayıs 2018 Pazar 10:09
  • Bakan Zeki Çeler o iddialara yanıt verdi12 Mayıs 2018 Cumartesi 22:18
  • İşte vatandaşlık kararları iptal edilen isimlerin tam listesi12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:48
  • Bugün ve yarın yağmur var12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:15
  • Gençlik Dairesi’nin Akdoğan’daki bugünkü etkinliği, Meryem Çakır’ın ölümü nedeniyle ertelendi12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:44
  • “Onları her zaman hatırlayıp el üstünde tutmak için gayret edelim”12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:38
  • Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gencin isimleri Akdoğan’da parkta yaşatılacak12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:24
  • Başbakan Erhürman edebiyatı seviyor12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti