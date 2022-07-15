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Kamuda yeni maaşlar belli oldu!

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1Temmuz 2022 tarihinden itibaren Kamu Çalışanlarının alacağı maaşlar belli oldu.
Kamuda yeni maaşlar belli oldu!

Buna göre 01 Ocak 2022-30 Haziran 2022 arası gerçekleşen hayat pahalılığı %56.76 oldu.  

Açıklanan maaş tablosuna göre ortaokul mezunu en düşük maaşlı kamu işçisi Temmuz sonunda 13 bin 74 TL maaş alacak.

Yeni maaş tablosunda en düşük müsteşar maaşı 49 bin 628 en yüksek ise 61 bin 591 tl olarak belirlendi.

Lise mezunu bir kamu çalışanı ayda en az 14 bin TL maaş alacak. Hizmet yılına göre maaşı 32 bin TL’ye kadar çıkacak.

01 Ocak 2011 öncesi kamu çalışanlarının maaş tablosu şöyle:

01 Ocak 2011 sonrası kamu çalışanlarının maaş tablosu şöyle:

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