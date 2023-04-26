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Kamuda yeni mesai saatlerine geçilecek

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Kamuda yeni mesai saatleri belirlendi. Başbakan Ünal Üstel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tek tip mesai uygulamasına geçilmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Kamuda yeni mesai saatlerine geçilecek

Başbakan Ünal Üstel, kamuda yaz-kış çalışma saati uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Üstel konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kamuda çalışma saatlerinin Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-15.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlendiğini açıkladı. Üstel ayrıca, gerekli yasal çalışmaları başlattıklarını, bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte de yeni mesai saatlerine geçileceğini belirtti.

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