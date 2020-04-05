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Kamuda yetkili sendikalar: "Bazı daire çalışanları göreve çağrıldı"

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Kamuda yetkili sendikalar: "Bazı daire çalışanları göreve çağrıldı"
Kamuda yetkili sendikalar: "Bazı daire çalışanları göreve çağrıldı"

Kamuda yetkili 3 sendika; KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, "bakanlarının birbirinden kopuk bir şekilde sendikaların görüşlerini dikkate almadan aldıkları kararlardan çalışanlar ve toplumumuz adına endişe duymaktayız" diyerek, bazı daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırıldığını duyurdu. 

"Hükümet, Bakanlar Kurulu’nda aldığı kararların yine tersini yaparak çalışanları ve toplumu büyük bir riske atmaktadır" denilen açıklamaya şöyle devam edildi: 

"Bakanlar Kurulu Koronavirüs tedbiri amaçlı olarak 12-13-14 Mart tarihli aldığı kararlarda şöyle demektedir;
• 6. Madde: Kamuda görevli Polis, İtfaiye, Sağlık hizmetleri, Sivil havacılık, Maliye ve benzeri olan elzem yerlerin haricinde görev yapan kamu görevlilieri 10 Nisan 2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.
• 7. Madde: Özel sektörde eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricindekiler 10 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. 
Merkezi cezaevi, Liman Başkanlığı gibi telafisi mümkün olmayan hizmetler ve bilfiil aktif bir şekilde halkın mağdur olmaması için çalışanlar, dönüşümlü olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler."


Bazı bakanların, bakanlıklarına bağlı bulunan daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırdığı ifade edilen açıklamada, "çağırması hem Bakanlar Kurulu kararlarına aykırıdır hem de toplum sağlığı için büyük bir risk teşkil etmektedir" denildi. 

Ülkedeki Koronavirüs salgınının yayılmaması adına "Bakanlar Kurulu’nun Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı koyduğu, ilçeler arası dolaşımın durduğu ve bazı köylerin karantinaya alındığı bir dönemde nasıl olur da böyle bir karar alınabilmektedir" diye soran sendikalar, "Bakanlıkların çağrısı ile Dairelerde oluşacak toplu çalışma alanları, salgının yaygınlaşmasına ve toplum sağlığının riske atılmasına neden olacaktır" dedi. 

Açıklama şöyle sonaldnı: 
"Hiçbir Sivil Toplum Örgütü ve Sendika ile görüşmeden, resmi bir yazı bile göndermeden, düne kadar idari izin kapsamında olan bu çalışanların Bakanlar Kurulu kararına aykırı  bir şekilde yine Hükümet’in Bakanları tarafından göreve çağrılmalarını şiddetle kınar çalışanları ve toplum sağlığını riske atmanıza müsadee etmeyeceğimizi vurgularız."

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