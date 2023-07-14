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Kamuda yetkili sendikalardan Maliye Bakanına 7 maddelik öneri

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Ülkenin ekonomik durumu ile ilgili bazı önerilerde bulunan sendikalar, Maliye Bakanlığı’ndan erken zamanda dönüş bekliyor
Kamuda yetkili sendikalardan Maliye Bakanına 7 maddelik öneri

Kamuda yetkili sendikaların, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili olarak Maliye Bakanı’na yedi maddelik öneride bulunduklarını açıkladı.

Kamuda yetkili sendikalar adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kamuda yetkili sendikaların Maliye Bakanı’nın çağrısı ile ön görüşme yapıldığı belirtildi.

Maliye Bakanı, Bakanlık Müsteşarı ile KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kamu-Sen ve Kamu-İş arasında yapılan toplantıda, sendikaların asgari ücretli ve diğer çalışanların maaş ve ücretlerinin döviz ve enflasyon karşısında iyileştirilmesi, alım gücünün korunması ve maliyenin gelirlerini artırabilmesi için bazı önerilerde bulunduğu kaydedildi. Sendikalar tarafından Bakanlığa sunulan 7 maddelik öneriler şöyle:

“Hayat Pahalılığı ödeneğinin her iki ayda bir maaşlara yansıtılması; Vergi Dilimleri ve Muafiyetlerin güncellenmesi; Göç Yasasına bağlı çalışanların maaşlarına ek artış yapılması; Asgari ücretli çalışanlara dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerine refah payı yansıtılması; Elektronik Şans Oyunları ve Sanal Betlerden vergi alınmasını düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesi; 6- Teşviklerin sınırlandırılması ve süreli olması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması; Vergi Adaletinin sağlanması ve Kayıt Dışılığın önlenmesi ile ilgili adım atılması — özellikle banka ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması.”

-Maliye Bakanlığından erken zamanda dönüş bekleniyor

Toplantıda ayrıca, muhasebe biriminin stabil bir para birimi olması gerekliliği, mal ve hizmetlerin fiyat denetimi ile dezavantajlı grupların korunması için önlem alınması gerekliliğinin de ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, kamuda yetkili sendikaların, ülkenin ekonomik durumu ile ilgili önerileri ve toplantıda geçen konuları diğer sendikalar ile de paylaşacakları, bu anlamda Maliye Bakanlığı’ndan erken zamanda dönüş beklediklerinin belirtildiği de kaydedildi.

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