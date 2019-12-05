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Kamuda yetkili üç sendika “Geleneksel Maliye Bakanını Masaya Oturtma Eylemi”ni düzenledi

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Kamuda yetkili üç sendika, Maliye Bakanlığı ve hükümetin çalışanların haklarını görüşmek üzere protokol masası kurmamasını eleştirerek, Maliye Bakanlığını masaya davet etti.
Kamuda yetkili üç sendika “Geleneksel Maliye Bakanını Masaya Oturtma Eylemi”ni düzenledi

KTAMS, KTÖS VE KTOEÖS yetkilileri “Geleneksel Maliye Bakanını Masaya Oturtma Eylemini” Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirdi.


ELCİL


KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil burada yaptığı konuşmada, kamu görevlileri, polis, emekli, öğretmen vs. sorumluluklarının yasalarla belirlenmiş olduğunu ve yasalara uyulmaması durumunda kaos ve anarşinin yaşanabileceğini, kendilerinin bunu istemediklerini söyledi.
Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasasının yılbaşından önce ve bütçe tamamlanmadan önce görüşmelerin başlamasını emrettiğini belirten Elcil, hükümeti ve Maliye Bakanını masaya çağırdıklarını belirtti.
HP ve UBP’yi sermayeyle “aynı kervanın yolcusu” olarak niteleyen Elcil, öncesinde birtakım aflarla sermayeden yana tavır alan hükümetin, şimdi elektrikte afları gündeme getirdiğini, daha sonra da sıranın kooperatiflerin özel bankalardan daha ağır şartlarda çalışmasının geleceğini savundu.


EYLEM


KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, “öğretmenlerin yasal haklarını toplum önünde sorgulanır hale getiren Maliye Bakanının kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini” söyledi.
Eylem, Maliye Bakanı Amcaoğlu ve hükümeti çalışanların sorunlarına “kulak tıkamakla” eleştirdi.


BENGİHAN


KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, bir süre önce, çalışanların maaşlarından %2 Hayat pahalılığı kesintisi yapması mahkemenin ara emrine takılan Maliye Bakanının, bu mahkeme kararına uymayarak ödemeyi geciktirdiğini, buna uymayan Bakanın yasalara uyup sendikaları protokol masasına çağırmasının da beklenemeyeceğini ifade etti.
Yasanın öngördüğü “Hükümet adına Maliye Bakanlığı sendikaları masaya çağırır…” ifadelerine atıfta bulunan Bengihan, bütçe tamamlanmadan sendikaların “ekonomik tedbir” önerileri olmasına rağmen masaya çağrılmadığını aktardı.


Okul ve bazı daireler için bütçeye kaynak konulması gerektiğini fakat bunun da yapılmadığını dile getiren Bengihan, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun her eylem yapıldığında bunu kişisel algılayıp “kindar” tutum sergilemeye başladığını savundu.


“Tek gailemiz halkın alım gücünü bu kriz ortamında koruyabilmektir” diyen Bangihan, hükümet yetkililerinin her işi kendilerinin bildiğini iddia edip “ben yaparım olur” mantığıyla hareket ettiklerini, sorumlu sendikacılık örneğini gösterip Bakanı yasaya uymaya ve masaya oturmaya çağırdıklarını sözlerine ekledi.

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