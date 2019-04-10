Kamudaki diş hekimliği hizmetlerinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, 14 sağlık merkezi ve hastanelerde, diş hekimliği hizmetlerinde yeni bir dönem başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm merkezlerde çok daha kaliteli diş hekimliği hizmeti verilmeye başlandı.

Hizmetler şu şekilde açıklandı:

“Işınlı dolgu cihazı ile estetik beyaz dolgular, ultrasonic diş taşı temizleme cihazı ile diş taşı temizliği, kanal tedavisi, yenilenmiş dolgu el aletleriyle her türlü dolgu, çocuk dişleri dolguları, yenilenmiş diş çekim aletleriyle diş çekimleri, RVG+röntgen, tükürük emici ve otoklav.”