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Kamudaki diş hekimliği hizmetlerinde yeni dönem

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Sağlık Bakanlığı, 14 sağlık merkezi ve hastanelerde, diş hekimliği hizmetlerinde yeni bir dönem başladığını duyurdu.
Kamudaki diş hekimliği hizmetlerinde yeni dönem

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm merkezlerde çok daha kaliteli diş hekimliği hizmeti verilmeye başlandı.
Hizmetler şu şekilde açıklandı:

“Işınlı dolgu cihazı ile estetik beyaz dolgular, ultrasonic diş taşı temizleme cihazı ile diş taşı temizliği, kanal tedavisi, yenilenmiş dolgu el aletleriyle her türlü dolgu, çocuk dişleri dolguları, yenilenmiş diş çekim aletleriyle diş çekimleri, RVG+röntgen, tükürük emici ve otoklav.”

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