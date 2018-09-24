Kamudan 3. Bürokrat istifası da geldi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) müdürü Mehmet Salih Gürkan'ın istifa ettiği ancak istifasının kabul edilmemesi üzerine emekliliğini istediği öğrenildi.

Kıb-Tek, AKSA ile daha önce yapılan sözleşme nedeni ile 92 Kuruşa aldığı elektriği 81 Kuruştan satıyor. KIB-TEK'in maliyetlerinin artması nedeni ile sadece bir ayda 35 Milyon TL zarar ettiği kaydediliyor.

Özellikle Kumarhanelere uygulanan Turizm teşviki ise halktan tepki almaya devam ediyor.

Bilindiği üzere bugün Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Şehan Tomgüsehan da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bir süre önce ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Asım İdris görevinden ayrılmıştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulunda da istifalar olabileceği konuşuluyor.