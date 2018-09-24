  • BIST 99.547
  • Altın 236,857
  • Dolar 6,1013
  • Euro 7,1788
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Kamudan 3. Bürokrat istifası da geldi!

» »
Kamudan 3. Bürokrat istifası da geldi!
Kamudan 3. Bürokrat istifası da geldi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) müdürü Mehmet Salih Gürkan'ın istifa ettiği ancak istifasının kabul edilmemesi üzerine emekliliğini istediği öğrenildi.

Kıb-Tek, AKSA ile daha önce yapılan sözleşme nedeni ile 92 Kuruşa aldığı elektriği  81 Kuruştan satıyor. KIB-TEK'in maliyetlerinin artması nedeni ile sadece bir ayda 35 Milyon TL zarar ettiği kaydediliyor.

Özellikle Kumarhanelere uygulanan Turizm teşviki ise halktan tepki almaya devam ediyor.

Bilindiği üzere bugün Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Şehan Tomgüsehan da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bir süre önce ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Asım İdris görevinden ayrılmıştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulunda da istifalar olabileceği konuşuluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BKP’den Kıbrıs’taki taraflara “Yapıcı Davranma” çağrısı24 Eylül 2018 Pazartesi 16:26
  • Töre, Lojistik Destek Komutanlığı’nı ziyaret etti24 Eylül 2018 Pazartesi 16:24
  • Bakan Çeler açıkladı, İşte o inşaat şirketleri!24 Eylül 2018 Pazartesi 16:02
  • 49 yaşında hayata gözlerini yumdu24 Eylül 2018 Pazartesi 15:56
  • Meclis damına çıkmanın cezası 4 bin TL!24 Eylül 2018 Pazartesi 15:54
  • Son Dakika: TÜK Başkanı istifa etti!24 Eylül 2018 Pazartesi 15:09
  • Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı24 Eylül 2018 Pazartesi 14:32
  • Akıncı yarın New York’a gidiyor24 Eylül 2018 Pazartesi 14:11
  • Tatlısu’da kaplumbağa yumurtlama Bölgesine yasadışı izin24 Eylül 2018 Pazartesi 13:59
  • Özyiğit: “Özel eğitim yasası kısa bir süre sonra yaşama geçecek”24 Eylül 2018 Pazartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti