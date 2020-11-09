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KAMUİŞ:Ölümünün 82. Yılında ulu önderin izindeyiz

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Kamu-İş Genel Başkanı ve Hür-İş Başkan vekili Ahmet Serdaroğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.
KAMUİŞ:Ölümünün 82. Yılında ulu önderin izindeyiz

Kamu-İş Genel Başkanı ve Hür-İş Başkan vekili Ahmet Serdaroğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Serdaroğlu mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’inci ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Serdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: “Atatürk; Cumhuriyetin sahiplerinin gençler olduğunu, gençlerimizin geleceğimiz olduğunu, üretimin ve çalışmanın önemini her sözünde belirtmiştir. Bize düşen görev, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin daha refahı yüksek bir düzeyde yaşaması, daha kaliteli ve verimli bir şekilde çalışması için elimizden geleni yapmaktır.

Gençlerimiz; Cumhuriyetimize, devletimize ve geleceğimize sahip çıkacaktır. Atatürk’ün “en değerli eserini” gençlere bıraktığı gibi bizimde gençlerimize daha güzel ve yaşanılası bir ülke bırakmak en büyük ödevimizdir.”

 

 

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