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“Kamusal Alanı Haritalamak: Tarihçesi, Dönüşümü ve Karşıtlık Alanları” semineri düzenleniyor

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Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülen Herkes İçin Sanat Projesi kapsamında, kamusal alanı daha yakından tanıyabilmek için “Kamusal Alanı Haritalamak: Tarihçesi, Dönüşümü ve Karşıtlık Alanları” semineri düzenleniyor.
“Kamusal Alanı Haritalamak: Tarihçesi, Dönüşümü ve Karşıtlık Alanları” semineri düzenleniyor

EMAA’dan yapılan açıklamaya göre, Seminer Lefkoşa’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 11 Temmuz Perşembe günü 19.00 – 21.00 saatleri arasında  yer alacak ve akademisyen Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya tarafından sunum yapılacak.

Açıklamaya göre seminerde, “kamusal alan kavramının on sekizinci yüzyıldan itibaren nasıl tanımlandığına, burjuva kamusallığının yapısal dönüşümünü çevreleyen koşulların neler olduğuna ve karşıt kamusallığın alanlarının nasıl oluştuğuna” değinilecek.

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