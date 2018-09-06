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"Kamusal nitelikli eğitim mücadelesini selamlıyoruz"

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KTOÖS bir basın bildirisi yayımladı
"Kamusal nitelikli eğitim mücadelesini selamlıyoruz"

KTOÖS'nın basın bildirişi şöyle:

"Dünya’yı, ülkeleri değiştiren, geliştiren yalnızca eğitimdir. Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenlerce bütün dünya çocuklarına kamusal, nitelikli, demokratik, parasız verilmeli ve herkesin eşit fırsat temelinde eğitimden yararlanması sağlanmalıdır.

Bugün ülkelerde eğitim ticari mal olarak görülmeye başlanmıştır. Bu anlayışla özel okullar çoğalmış, devlet okullarının kaynakları yüksek oranda kısıtlanmaya başlanmıştır. Kamusal bir hizmet olarak tüm insanlığın faydalanması gereken nitelikli, kamusal, parasız okullar ve eğitime saldırılar çok yoğunlaşmıştır.

Ekonomik kısıtlı, dar gelirli ailelerin çocuklarının eşitsizliklerini ortadan kaldıracak, azaltacak olan kamusal eğitime ve bu hizmeti veren öğretmenlere yerel hükümetler eliyle ciddi itibarsızlaştırma ve saldırı yapılmaktadır. Kamu okulları zayıflatılmak, kamusal hizmeti veren öğretmenlerin çalışma koşulları, istihdam biçimleri, hakları, demokratik özgürlükleri kısıtlanarak itibarsızlaştırılmak için yoğun çabalar harcanmaktadır. Amaç aslında eğitimin sermayedarların lehine, parayla satılan bir mal haline dönüştürmektir.

Bugünlerde aynı itibarsızlaştırma ve kamusal eğitime yönelik saldırılara mağdur kalan Kıbrıslı Rum öğretmenlerimizin örgütlü sendikaları OELMEK, POED ve OLTEK’in vermekte oldukları ortak mücadele takdir edilecek düzeydedir. Yoldaş ve meslektaşlarımızın örgütlü mücadelelerini selamlarken, bu irade karşısında halkın gerçek çıkarı ve taleplerini gerçekleştireceklerine yürekten inanmaktayım.

ETUCE Kıbrıs Temsilcisi olarak devlet okullarına, kamusal eğitime ve öğretmene yapılan bu saldırıları endişeyle yakından takip etmekte ve şiddetle kınamaktayım.

8-9 Ekim 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek ETUCE Yönetim Kurulu toplantısına da bu konuyu taşımayı görev bilmekteyim.

Dayanışmayla,"

Tahir GÖKÇEBEL

ETUCE Kıbrıs Temsilcisi

  KTOEÖS (a.)

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