Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülmekte olan Herkes İçin Sanat projesi kapsamında kamusal sanat bağlamında heykel ve çevre sorunsalını irdelemek ve yerel sorunları tartışmaya açmak için “Kamusal Sanat Bağlamında Heykel ve Çevre Sorunsalı” semineri düzenleniyor.

Seminer Lefkoşa’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 4 Eylül tarihinde yer alacak. Saat 19.30’da başlayacak seminerin konuşmacısı heykel sanatçısı Zehra Şonya olacak.

EMAA’dan yapılan açıklamada, seminer hakkında şu bilgiler verildi:

“ ‘Kamusal Sanat’ kısaca kente dair sanat olarak tanımlanabilir. Caddeler, parklar, bina çeperleri, kamusal yapıların ortak kullanım alanları gibi kamusal bağlamdaki mekanlarda yapılan sanat çalışmaları, kamusal faaliyetin bir neticesidir ve sanatın arenası kamusal alandır. Burada sanat iletişim kurabilecek bir ortam isteğiyle yaratılır. Galerilerde sergilenen sanattan farklı olarak yapıldığı alana özgüdür ve izleyicisi ile birlikte etkileşim içinde bir anlam oluşturur. Bu etkileşim düşünsel, sezgisel, öznel olabileceği gibi bazen dokunma, tırmanma hatta zarar verme eylemini bile içerebilir. Bazen de sanat öğesinin fark edilmeme olasılığı söz konusudur ki bu durumda sanatın alanla ve kullanıcıyla ilişki kuramadığı söylenebilir. Söyleşi kamusal sanat bağlamında heykel ve çevre sorunsalını irdelemeye çalışacak ve bu bağlamdaki örnekler üzerinden farklı bakış açılarını ortaya koyarak yerel sorunları da tartışmaya açacaktır.”