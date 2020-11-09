KAMUSEN 10 Kasım Vesilesiyle Mesaj Yayınladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Atan, yayınladığı mesajda “Dünya üzerinde ezilen, sömürülen ve işgal edilen tüm coğrafyalara umut ışığı olmuş, milli mücadele lideri ve uluslara yol gösteren Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz” ifadesine yer verdi.

Atatürk'ün sadece askeri alanlardaki başarısıyla değil, devlet adamlığıyla bütün dünyanın kabul ettiği büyük bir lider olarak tarihe adını yazdırdığını vurgulayan Metin Atan, "Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıldönümünde şükran ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.