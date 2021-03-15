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KAMUSEN, 14 Mart Tıp Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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KAMUSEN, 14 Mart Tıp Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı
KAMUSEN, 14 Mart Tıp Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, kutsal, saygın ve onurlu bir mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren doktor ve sağlık hizmetlerini halka ulaştırmada fedakarca görev alan sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramını” kutlayarak, başarı ve mutluluk diledi.

Atan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kuruluşunun Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildiğini ve okulun kuruluş gününün Tıp Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Atan, Kanuni Sultan Süleyman'ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” dizelerini anımsatarak, bu dizelerin sağlığın değerini en açık biçimde ifade ettiğini vurguladı.

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