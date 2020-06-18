KAMUSEN: “Akaryakıt zammı kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Covid-19 salgınına bağlı olarak ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar içerisindeyken akaryakıta yapılan zammın kabul edilebilir olmadığını vurguladı.
Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Hayat pahalılığı, dövizin yükselişi ve temel gıda maddelerinde meydana gelen fahiş artışlar nedeniyle halkımızın alım gücü gün geçtikçe azalmaktadır.
Hükümetimizi bir kez daha aldığı kararı gözden geçirmeye, yapılan zamları geri çekmeye ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz”
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