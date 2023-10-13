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KAMUSEN: Asgari ücret devlete giriş ücretiyle eşitlenmeli ve hayat pahalılığına endekslenmeli

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KAMUSEN Başkanı Metin Atan, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, devlete giriş ücretiyle eşitlenmesi ve hayat pahalılığına endekslenmesi gerektiğini vurguladı.
KAMUSEN: Asgari ücret devlete giriş ücretiyle eşitlenmeli ve hayat pahalılığına endekslenmeli

Atan yazılı açıklamasında, sermayenin tutumunun da önemli olduğunu belirtti ve kamuda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına uygulanan barem skalasının asgari ücretliye de uygulanabileceğini ifade etti.

Bu tip tedbirlerle asgari ücretlinin de hayat pahalılığını daha az hissetmesinin sağlanabileceğini kaydeden Atan, ülkede yüz binin üzerinde asgari ücretle çalışan bulunduğunu ve bu konuda girişimlerinin olacağını vurguladı.

Bir masanın etrafına toplanıp asgari ücretlinin alacağı rakamın tartışılmasını doğru bulmadığını söyleyen Atan, hükümetin yetki kullanıp özel sektörlüyü ezdirmemek için girişimlerde bulunması gerektiğini ancak hükümetin bunları yapacağını düşünmediğini, hükümetler ve sermayenin kol kola olduğunu iddia etti.

“Bu ülkede para vardır” diyen Atan, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınarak kayıt dışılığın önüne geçilebileceğini kaydetti.

Ülkede her şeyin dövize endeksli olmasına da bir çare bulunması gerektiğini vurgulayan Atan, “Bu ülkede denetim şart. Ülke artık çekilmez bir hal aldı. Kriminal olaylar, kara para aklama, yolsuzluk, talan, çalma, usulsüzlük artık bu ülkenin genlerinde. Tüm bunların önüne geçmek hükümetlerin görevi. Bu konuda katkı koymamız gereken bir durum varsa buna hazırız yeter ki ülke yaşayacak şekilde düzen alabilsin” dedi.

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