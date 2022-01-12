KAMUSEN Başkanı Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ölüm Yıl Dönümünde Mesaj Yayınladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her geçen yılda Denktaş’ın bıraktığı mirasın ne kadar kıymetli, devlet adamlığının ise ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anladıklarını kaydetti.

Mesajında “Hayatını Kıbrıslı Türklerin devlet sahibi olmasına, kendi kendini yönetmesine, dünya insanı olmasına, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olmasına adayan merhum kurucu Cumhurbaşkanımızı” ifadelerini kullanan Atan, şöyle devam etti:

“Geldiğimiz noktada, bir devlet sahibi olmanın, bir arada olmanın, Türkiye ile et- tırnak, ayrılmaz bir parça olmanın ne kadar doğru bir strateji olduğunu yaşayarak öğreniyoruz… Bu duygu ve düşüncelerle merhum Cumhurbaşkanımıza rahmet dilerim. Aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim...”