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Kamusen Başkanlığına yeniden Metin Atan seçildi

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanlığına yeniden Metin Atan seçildi.
Kamusen Başkanlığına yeniden Metin Atan seçildi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanlığına yeniden Metin Atan seçildi.

KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, 3 Temmuz Cumartesi gerçekleştirdiği 28. Olağan Genel Kurulu ardından bugün ilk Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve görev dağılımı gerçekleştirildi.

KAMUSEN’de görev dağılımı şöyle:                                                                           

“Metin Atan Genel Başkan, Özgür Kıdrışlıoğlu Genel Sekreter, Ali Kavas              Mali Sekreter, Osman Yücelen Örgütlenme Sekreteri, Cemaliye Üreten             Dışilişkiler Sekreteri, Kemal Baysaloğlu Üye ve Sos.İlş.S., Ayşe Alkan Basın Yayın Sekreteri, Bünyamin Adaklı Sağlık Sekreteri, Ayşe Özdemirağ Toplumsal Cin.Eş.Sek, Seher Güneş Çevre Sekreteri, Murat Çınaroğlu Eğitim Sekreter, Mustafa Özataç      Genel Sekreter Yard., Arife Karal Genel  Sekreter Yard., Ecevit Öztezer Örgütlenme Sek.Yard., Gülden Topçu Eğitim Sekreteri Yard., Burak Tuna Üye Ve Sos.İşl.S. Yard., Mustafa Karamanlı Basın Yayın Sek. Yard., Hasan Erden Sağlık Sek. Yard., Emine Hilkat Top. Cin.Eş.Sek Yard/Lefke Bşk., Latif Tangül Çevre Sek. Yard., Olcay Kutluol Girne Böl.Bşk/Dış İş.Sek.Yr, Ümit Nusret          Lefkoşa Bölge Bşk., Derviş Karaca Mağusa Böl. Bşk, Süleyman Kıbçak G/Yurt Bölge Bşk., Mustafa Usluer İskele Bölge Bşk., faal üyeler Ayşe Bilgehan, Mehmet Ali Bayar, Sultan Yalçın, Hanife İşlek, Gülten Tunç Gökel.”                                                                                      

Denetleme Kurulu Başkanlığına Münevver Uçar getirilirken, Denetleme Kurulu üyeleri Orhan Göre, Elif Durmuş oldu.

Disiplin Kurulu Başkanlığına Hüseyin Çekirdek seçilirken, İlker Aydoğdu ile Fadile İlkhan ise Disiplin Kurulu üyeliği yapacak.

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