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KAMUSEN: “Cinsiyete Dayalı Şiddet Ve Tacizden Arınmış Bir Çalışma Ortamında Çalışmak Herkesin Hakkı”

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KAMUSEN: “Cinsiyete Dayalı Şiddet Ve Tacizden Arınmış Bir Çalışma Ortamında Çalışmak Herkesin Hakkı”
KAMUSEN: “Cinsiyete Dayalı Şiddet Ve Tacizden Arınmış Bir Çalışma Ortamında Çalışmak Herkesin Hakkı”

Kamusen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın Ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma ortamında çalışmanın herkesin hakkı olduğunu vurguladı ve “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması”na ilişkin sözleşme ve ilgili kararların Cumhuriyet Meclisi’nde onaylatılması taleplerini Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a sunduklarını bildirdi.
Özdemirağ, yazılı açıklamasında, demokrasinin ve insan haklarının geliştirilerek yaşam biçimi halini alması ve kadınların onurlu bir iş hayatı sürmelerini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması için mücadele etmenin de görevleri arasında olduğunu kaydetti.

Şiddet ve tacizin, kamusal ve özel hizmetlerin kalitesini etkilediğini, özellikle kadınların işgücü piyasasına erişimlerini, işgücü piyasasında kalmalarını ve ilerlemelerini engellediğini ifade eden Özdemirağ, “KamuSen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak  ilgili  sözleşmenin yasallaşması, yeni düzenlemelerin yapılması ve uygulanması için ülkemizde şiddetin ve tacizin ‘sıfır tolerans’ noktasına kadar tüm gerekli çalışmaları yapacağımızı ve bu işlerin takipçisi olacağımızı tüm üyelerimize ve toplumumuza duyururuz” dedi.

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