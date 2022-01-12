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KAMUSEN: Doktorlara Verilen Yemek Hemşire Ve Sağlık Çalışanlarına Da Verilmeli

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KAMUSEN: Doktorlara Verilen Yemek Hemşire Ve Sağlık Çalışanlarına Da Verilmeli
KAMUSEN: Doktorlara Verilen Yemek Hemşire Ve Sağlık Çalışanlarına Da Verilmeli

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, 24 saat görevde olan doktorlara verilen yemeğin hemşire ve sağlık çalışanlarına da verilmesini talep etti.


Atan, gerekli adımın atılmaması halinde, yasal ve hukuksal zeminde olmak koşuluyla grev dahil her türlü eylem yapacaklarını açıkladı.


Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2 buçuk yıla yakın pandemi sürecinde fedakarca ailesinden, sosyal yaşantısından uzak kalarak, görev yapan hemşire ve sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı’nın eşit davranmadığını savundu. 


Metin Atan, bakanlığın, sağlıkta kaosa sürükleyecek adımlar atmaya devam ettiğini öne sürdü.


Sağlık çalışanlarına 3 yıla yakındır kıyafet bile temin edilemediğini ileri süren Atan, 24 saat görev alan doktorlara yemek verilmesi ile ilgili karar alınırken, aynı fedakarlık ve özveri ile çalışan hemşire ve sağlık çalışanlarının bundan mahrum edilmesinin çalışma barışını bozduğunu kaydetti. 


Metin Atan, bu kararın ivedi olarak tekrar gözden geçirilmesini ve doktorlara verilen yemeğin hemşire ve sağlık çalışanlarına da verilmesini talep etti.

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