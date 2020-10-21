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KAMUSEN Dünya Gazeteciler Günü Vesilesiyle Mesaj Yayınladı

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Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) Başkanı Metin Atan, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” nedeniyle mesaj yayınladı
KAMUSEN Dünya Gazeteciler Günü Vesilesiyle Mesaj Yayınladı

Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) Başkanı Metin Atan, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” nedeniyle mesaj yayınladı

Altan yayınladığı mesajda, “Bilgi çağında kamuoyunun doğru haberler ve güncel bilgilere vakit kaybetmeksizin ulaşabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Gelişmeleri en hızlı şekilde, tarafsız bir dille ve meslek ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşan gazetecilerimiz bu konuda büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler” dedi.

KKTC’de de basın çalışanlarının “halkın gözü, kulağı ve sesi olma görevini en zor koşullar altında başarıyla yerine getirmekte olduğunu” ifade eden Altan, “Bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarılar dilerim” dedi.

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