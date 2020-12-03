KAMUSEN: “Engeller Ortadan Kaldırılmalı”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, engellilerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Bu günün amacı engellilerin yaşamış olduğu sorunları toplumun her kesiminden insanlara ulaştırmak, onların sorunlarını benimsemek ve sosyal anlamda pek çok şeye karşı daha duyarlı olmak” diyerek, toplumu bilinçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Tüm engellilerin önündeki engellerin aşılması noktasında daha hassas olunması gerektiğini kaydeden Atan, “engellerin ortadan kalktığı bir dünyada yaşama inancımızı tüm kalbimizle diliyoruz” dedi.