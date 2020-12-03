  • BIST 1.331
  • Altın 462,562
  • Dolar 7,8112
  • Euro 9,4861
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

KAMUSEN: “Engeller Ortadan Kaldırılmalı”

» »
Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, engellilerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
KAMUSEN: “Engeller Ortadan Kaldırılmalı”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, engellilerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Bu günün amacı engellilerin yaşamış olduğu sorunları toplumun her kesiminden insanlara ulaştırmak, onların sorunlarını benimsemek ve sosyal anlamda pek çok şeye karşı daha duyarlı olmak” diyerek, toplumu bilinçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Tüm engellilerin önündeki engellerin aşılması noktasında daha hassas olunması gerektiğini kaydeden Atan, “engellerin ortadan kalktığı bir dünyada yaşama inancımızı tüm kalbimizle diliyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaymakcı: Yunanistan Ve Güney Kıbrıs'tan Sorunların Çözülmesi Adına Bir İşaret Bekliyoruz03 Aralık 2020 Perşembe 14:50
  • Yücetürk: “Sorunlar yumağı ortada durmaya devam ediyor”03 Aralık 2020 Perşembe 14:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nü kabul etti03 Aralık 2020 Perşembe 14:37
  • BKP Kadın Meclisi: “Engelleri Sevgi Ve Empati İle Aşabiliriz”03 Aralık 2020 Perşembe 14:31
  • KTOEÖS, Federasyon Tezinden Vazgeçilmesinin Kıbrıslı Türkleri Yok Oluşa Sürükleyeceğini Savundu03 Aralık 2020 Perşembe 14:30
  • Uluçay, Beydağlı’nın Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayımladı03 Aralık 2020 Perşembe 14:29
  • Hızal: “Farkındalık Arttıkça Sorunlar Azalacaktır”03 Aralık 2020 Perşembe 14:25
  • Çakıcı:''Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs konusunda daha akılcı davranmalı''03 Aralık 2020 Perşembe 14:24
  • Maliye Bakanlığı kiralanan arazi ile ilgili açıklama yaptı03 Aralık 2020 Perşembe 14:19
  • CTP MYK tamamlandı!03 Aralık 2020 Perşembe 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti