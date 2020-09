Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Bakanlar Kurulu kararlarının tutarsız olduğunu savunarak, “Vakaların artması sonucu tehlike üst noktaya çıkmıştır. Ancak Bakanlar Kurulu aldıkları kararların arkasında duramıyor” dedi.

Atan yazılı açıklamasında, resmi dairelerde, özel sektörde ve toplumda her geçen gün vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, “İnsanlar çok büyük tedirginlik içerisindeler. İlk dalgada olduğu gibi rotasyona geçilebilir. Aksi takdirde ortaya çıkacak hasarın altından kalkamayız” görüşünü dile getirdi.

“Ölüm olursa kimse altından kalkamaz” diyen Atan, hükümetin dün Bakanlar Kurulu’nda aldığı kararın dışında bugün farklı kararlar aldığını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Bugün uçuşlar 13’üne kadar durduruldu, okullar tekrar tatil edildi. Peki dün durumun buraya geleceğini bilmenize rağmen neden bu kararları almadınız. Ülkede oluşacak kaosun altından kimse kalkamaz. Bakanlar Kurulu’nu daha radikal kararlar almaya davet ediyoruz. Eğer ölüm olursa kimse altından kalkamaz.”

Dairelerde bulaş her geçen gün artıyor ve çalışanlar tedirgin. Bununla ilgili hükümetimiz karar almak zorunda. Bu süreçte ya esnek çalışma saatleri yapabilir ya da rotasyona gidebilirler. Sağlık çalışanlarımızın da pili bitti. İnsanlarımız çalışamaz durumda. Görevlerinin başında verimli olamıyorlar çünkü her geçen gün vaka sayısı artıyor. O nedenle tekrardan Bakanlar Kurulu’nu radikal karar almaya davet ediyorum. Bıraksınlar çekişmeyi, seçim ortamını. Vatandaşın sağlığını düşünsünler ve ona göre hareket etsinler.”