KAMUSEN: “Hürüz, Özgürüz”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türk halkının kaderinin değiştiği, hakkın yerini bulduğu gün olduğunu belirtti.
Atan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle şu mesajı yayımladı:
“Kıbrıs Türk Halkı’nın silah zoruyla, katliamlarla yok edilmek istendiği bir zamanda dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in kararıyla Kıbrıs’a çıkarma yapan Amfibi güçleri, kısa sürede kıyı başlarını zaptetmiş, KKTC’nin bugünkü sınırları ele geçirerek işgalci Rum güçlerini ezip geçmiştir. Kıbrıs Türk Halkı, bugünkü sınırlar içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuş, özgür hayata kavuşmuştur. Ne mutlu Türk’üz diyene”
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