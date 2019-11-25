KAMUSEN, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın sonlandırılması için nelerin yapılması gerektiğini içeren kısa bir video hazırlad

Sendika, yazılı açıklamasında, şiddetin, bir insanlık hakkı ihlali ve toplumsal sorun olduğunu vurgulayarak, şiddetin topluma yapılan en büyük ahlak dışı hareket olduğuna işaret etti.



Bu akış açısından yola çıkarak 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle, toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratma adına gereken her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten KAMUSEN, “Bu bağlamda Kamusen Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın sonlandırılması için Devlet eliyle nelerin yapılması gerektiğini içeren kısa bir video hazırladık. Söz konusu videomuzu sizlerle paylaşmaktan onur duyarız” dedi.