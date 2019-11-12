KAMUSEN: “Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı'nı sözlerinde durmaya davet ediyoruz”

KAMUSEN, sağlıktaki “ek çalışma” ile ilgili sorunun tüm sözlere rağmen çözümlenemediğini savunarak, “Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanını sözlerinde durmaya davet ediyoruz” dedi.

KAMUSEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yazılı açıklamasında, sendika olarak yaz aylarında Sağlık Bakanı Ali Pilli ile ek çalışma ödemeleri konusunda toplantı yaptıklarını, ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de görüştüklerini kaydetti.



Bu görüşmelerde sağlık çalışanlarının ödemelerinin yapılacağı sözünü aldıklarını ifade eden Kıdrışlıoğlu, bu konuda grev de yaptıklarını, ancak ek çalışma ücretlerinin ödeneceğinin bildirilmesi üzerine grevi askıya aldıklarını ancak verilen sözlerin havada kaldığını vurguladı.



Sağlık Bakanlığına eleştirilerde bulunan Kıdrışlıoğlu, şöyle dedi:



“Anayasanın 49.(3) maddesine göre angarya çalıştırma suçtur ve Sağlık Bakanının kendi talimatı ile personelin çalıştırılıp daha sonra kesinti yapılması asla kabul edilemez. Görülen odur ki hem Sağlık Bakanı hem de Maliye Bakanının müdürleri ile aralarında iletişim problemi vardır veya Bakanların değil Müdürlerin sözü geçmektedir. Kamusen olarak her iki bakanı da sözünde durmaya davet ediyoruz. 18 Kasım Pazartesine kadar Haziran, Temmuz, Ağustos ayı ek mesailerinde kesinti yapılanlar için olumlu bir gelişme yaşanması halinde hukuksal süreci başlatacağımızı, sonrasında buna ilaveten grev dahil her türlü girişimi başlatacağımızı komuoyuna duyururuz.”