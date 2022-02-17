KAMUSEN: Seçim Bitti Halk Hala Daha Geçim Derdindedir

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası basın açıklaması yaparak hükümetin kurulmamasını eleştirdi ve ülkedeki sorunlara değindi.

Açıklama şu şekilde:

23 Ocak 2022 seçimleri yapılalı yaklaşık olarak bir ay olmuş, ülke yangın yeri hükümet hala daha kurulabilmiş değildir.

Koalisyon Hükümetinin kurulmasının gecikmesinden dolayı seçim yasakları devam etmekte, bu sayede kamuda birçok iş ve bürokratik işlemler aksamaktadır.

Sosyoekonomik kriz içine girdiğimiz bu kötü dönemde siyasi partiler kendilerini değil, toplum genelini düşünmelidir. Seçim yasaklarına takılmayan fahiş fiyatlar, pahalılık, zamlar almış başını gitmektedir. Pahalılığa dur demek için denetim mekanizmaları bir an önce çalıştırılmalıdır.

Ülkede kriminal olaylar artmış, polisimiz, mahkemelerimiz, cezaevi yetişemeyecek duruma gelmiştir.

Emekçiler geçim derdine düşmüştür. Devlet tarafından Taşeron firmalar vasıtasıyla çalıştırılan işçiler iki aydır maaş alamamaktadır. Bundan dolayı sağlıkta, eğitimde, bakanlıklarda, dairelerde temizlik işleri sıkıntıya sürüklenmektedir.

Girdiğimiz kötü dönemden kurtulmanın tek yolu seçilmiş siyasilerin devlet ciddiyetiyle hareket etmeleri ve zaman kaybetmeden koalisyon hükümetini kurup icraat yapmalıdır.

Seçim bitti halk hala daha geçim derdindedir. Peki siyasiler? Bizim Derdimiz Geçim.