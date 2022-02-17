  • BIST 2.037,75
  • Altın 826.775
  • Dolar 13.5927
  • Euro 15.4761
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

KAMUSEN: Seçim Bitti Halk Hala Daha Geçim Derdindedir

» »
KAMUSEN: Seçim Bitti Halk Hala Daha Geçim Derdindedir
KAMUSEN: Seçim Bitti Halk Hala Daha Geçim Derdindedir

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası basın açıklaması yaparak hükümetin kurulmamasını eleştirdi ve ülkedeki sorunlara değindi.

Açıklama şu şekilde:

23 Ocak 2022 seçimleri yapılalı yaklaşık olarak bir ay olmuş, ülke yangın yeri hükümet hala daha kurulabilmiş değildir.

Koalisyon Hükümetinin kurulmasının gecikmesinden dolayı seçim yasakları devam etmekte, bu sayede kamuda birçok iş ve bürokratik işlemler aksamaktadır.

Sosyoekonomik kriz içine girdiğimiz bu kötü dönemde siyasi partiler kendilerini değil, toplum genelini düşünmelidir. Seçim yasaklarına takılmayan fahiş fiyatlar, pahalılık, zamlar almış başını gitmektedir. Pahalılığa dur demek için denetim mekanizmaları bir an önce çalıştırılmalıdır.

Ülkede kriminal olaylar artmış, polisimiz, mahkemelerimiz, cezaevi yetişemeyecek duruma gelmiştir.

Emekçiler geçim derdine düşmüştür. Devlet tarafından Taşeron firmalar vasıtasıyla çalıştırılan işçiler iki aydır maaş alamamaktadır. Bundan dolayı sağlıkta, eğitimde, bakanlıklarda, dairelerde temizlik işleri sıkıntıya sürüklenmektedir.

Girdiğimiz kötü dönemden kurtulmanın tek yolu seçilmiş siyasilerin devlet ciddiyetiyle hareket etmeleri ve zaman kaybetmeden koalisyon hükümetini kurup icraat yapmalıdır.

Seçim bitti halk hala daha geçim derdindedir. Peki siyasiler? Bizim Derdimiz Geçim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Söylemez'in Cinayet Yerinde Olduğu Açıklandı17 Şubat 2022 Perşembe 16:34
  • DEV-İŞ ile PEO Bir Araya Geldi17 Şubat 2022 Perşembe 16:22
  • Tatar: Kıbrıs Türk Toplumunun Bugünlere Gelmesindeki En Önemli Etkenlerden Biri Sağlam Aile Yapısı17 Şubat 2022 Perşembe 16:19
  • Işık: Ülkedeki Siyasi Çıkmaz Ancak Başkanlık Rejimiyle Aşılabilir17 Şubat 2022 Perşembe 16:11
  • Kopma Yok.. 3'lü de 2'li de Masada17 Şubat 2022 Perşembe 15:56
  • Et Fiyatları Arttı17 Şubat 2022 Perşembe 15:46
  • Kut Adalı Son Yolculuğuna Uğurlandı17 Şubat 2022 Perşembe 15:32
  • KIBTES İle Eğitim-Bir-Sen Ortak Çalıştay Düzenledi17 Şubat 2022 Perşembe 15:23
  • Rahvancıoğlu: Devlet Kendi Eliyle, Taşeron Şirketler Gibi Asalaklar Yaratıyor17 Şubat 2022 Perşembe 15:18
  • Para Karşılığı Sahte Akademik Unvanlar Dağıtılıyor17 Şubat 2022 Perşembe 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti