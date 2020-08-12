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Kamusen Sosyal Sigortalar Dairesi’nde Grev yapacak

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KAMUSEN de yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 4 saatlik uyarı grevi yapacak.
Kamusen Sosyal Sigortalar Dairesi’nde Grev yapacak

KAMUSEN de yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 4 saatlik uyarı grevi yapacak.

Grev, 08.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesinin merkez ve tüm şubelerinde uygulanacak, ayrıca saat 09.30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yapılacak.

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, grevin; “dairenin fiziki koşullarından dolayı yetersiz oluşu, yoğun iş temposuna rağmen yıllardır süren istihdam sorununun çözülmediği, biriken iş yükü fazlalığından dolayı çalışanlar ve vatandaşın sıkıntı yaşadığı ile idarenin duyarsızlığından” dolayı gerçekleştirileceği belirtildi.

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