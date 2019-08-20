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KAMUSEN: “Ülkede kaos devam ediyor”

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, geri dönüşü olmayan meslek gruplarında ek mesailerin hâlâ ödenemediğini belirterek, ülkede kaosun devam ettiğini savundu.
KAMUSEN: “Ülkede kaos devam ediyor”

Atan, sağlığın felç olduğunu öne sürerek, “Sağlık Bakanı eğer önümüzdeki hafta tedbirleri almazsa, geçmiş mesailer ödenmezse, istihdam sorunu çözülmezse sağlıkta çok daha büyük problemler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

“MADEM EK MESAİLERİ ÖDEYEMEYECEKSİNİZ, VARDİYA SİSTEMİNE GEÇİN… YILLIK EK MESAİ HARCAMASI 130 MİLYON TL”

Cezaevi personeli, sağlık çalışanları ve polisin telafisi olmayan meslek grupları olduğunu ifade eden Atan, "Bu insanlara ‘ek mesai yapacaksınız ve biz de sizi ödeyeceğiz’ diyorsanız, bunu vermek zorundasınız. Biz çalışanın sorumlusuyuz. Madem ek mesaileri ödeyemeyeceksiniz o zaman vardiya sistemine geçin. Biz ilk günden beri bunu söylüyoruz. Yıllık ek mesaiye harcanan para 130 milyon TL. Çok büyük bir rakam bu. 60 milyon TL'ye vardiya sistemine geçip hem istihdam yaratırsınız hem de çalışanların sosyal hayatlarını yaşamalarını sağlarsınız" görüşünü belirtti.

Tapudaki usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili 3 tapu memurunun suçsuz yere tutuklandığını savunan Atan, 3 büyük sendikanın tüm tapu dairelerinde birlikte eylem yapabileceğine işaret etti.

Hükümetin hâlâ atamalar yaptığını belirten Atan, “Bir problemimiz olduğunda karşımızda muhatap bulamıyoruz. Ben her gün bakanı, Başbakan’ı arayacaksam, orada bürokratların işi ne? Biz sorun çözücü ve beraber çalışabileceğimiz insanlar istiyoruz. Bizim istediğimiz bu ülkenin iyi şekilde yönetilmesi" ifadelerini kullandı.

"Sendikalar bize köstek oluyorlar” diyerek algı yaratıldığını kaydeden Atan, “ Biz halkın iyiliği, çalışanın hakları için uğraşıyoruz. İyi şeyler yapıldığında desteğimiz tamdır fakat yanlış işlere de köstek olacağımızı herkes bilsin” dedi.

Hükümetin kendisine çek düzen vermesi gerektiğini kaydeden Atan, döviz inmeye başlamasına rağmen fiyatların artmaya devam ettiğini, hükümetin bunu denetlemesi gerektiğini de belirtti.

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