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KAMUSEN ve KTAMS’ın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Grevi Başladı

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KAMUSEN ve KTAMS Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bu sabah greve gitti.
KAMUSEN ve KTAMS’ın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Grevi Başladı

KAMUSEN ve KTAMS Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bu sabah greve gitti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’dan alınan bilgiye göre hastanenin tüm birimlerinde 08.00-16.00 saatleri arasında grev yapılıyor.

Grev, Sağlık Bakanı’nın Nakil Kurulu’nu toplamadan yasa dışı görevlendirmeleri ve laboratuvardaki personel eksikliği gerekçeleriyle gerçekleştiriliyor.

Sendika yetkilileri saat 10.30’da hastanenin önünde grevle ilgili basın açıklaması yapacak.

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