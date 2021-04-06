KAMUSEN ve KTAMS’ın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Grevi Başladı

KAMUSEN ve KTAMS Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bu sabah greve gitti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan’dan alınan bilgiye göre hastanenin tüm birimlerinde 08.00-16.00 saatleri arasında grev yapılıyor.
Grev, Sağlık Bakanı’nın Nakil Kurulu’nu toplamadan yasa dışı görevlendirmeleri ve laboratuvardaki personel eksikliği gerekçeleriyle gerçekleştiriliyor.
Sendika yetkilileri saat 10.30’da hastanenin önünde grevle ilgili basın açıklaması yapacak.
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