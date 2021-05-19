Kamusen Ve KTÖB, 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nı Kutladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan mesajında, “Tam ‘her şey bitti’ derken 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bir ulusun kaderini değiştirdi. 102 yıl önce bugün yazılan o destan bir ulusun kaderini değiştirmekle kalmadı, Kıbrıs Türk halkının da ilham kaynağı oldu. Yedi düvelin yok etmeye çalıştığı bir halk, küllerinden yeniden doğdu” dedi.

Atan, bu kutlu günün gençliğe armağan edilmesinin boşuna olmadığını, çünkü vatanın ancak o gençliğin elinde yükseleceğini, bitmeyen düşman akınlarına, o gençlikle direneceğini belirterek, şunları kaydetti:

“KAMUSEN olarak biz de bugün emeğin, alınterinin, üretenin yanında mücadele verirken, Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefte yürümekten bir an olsun geri durmuyoruz.

Emek mücadelesinin vatan mücadelesi kadar önemli olduğunun bilinciyle yarınlarımız olan gençlerimize daha güzel bir ülke bırakmak için çabalıyoruz.

Ulu Önder'in söylediği, "Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur,hakkı yoktur" sözünü bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının emekçileri olarak Mustafa Kemal'in sözlerinde olduğu gibi kurtulmak ve yaşamak için çalışmak zorunda olan bir halk olduğumuzu da bugünün gençlerine hatırlatmayı görev sayıyoruz.”

KTÖB’NİN MESAJI

KTÖB Başkanı Abdurrahman Arıkan da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Arıkan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal'in istiklal mücadelesinin meşalesini tutuşturarak, Aziz Milletimizle birlikte bağımsızlık yürüyüşünü başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Millet olarak manda ve himayeyi kabul etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. 19 Mayıs; Gazi Mustafa Kemal'in Samsun’a çıkarak tarihin akışına yön vermiştir. 19 Mayıs; Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek tüm vatan sathına yayılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milletinin kurtuluşunun müjdecisi olan bir gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle başta 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadelemizi başlatmak amacıyla Samsun’a çıkarak tarihi adımı atan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha anıyorum. Aziz Şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz Türk halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”